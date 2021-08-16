Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, Siyasi İşler Başkanı Hüseyin Akmaz, Genel Başkan Yardımcısı, Başakşehir Dernek Başkanı Battal Kaçmaz, Sincan Başkanı Hüseyin Ali Baş, Etimesgut Başkanı Hacı Mehmet Kürkaya ve Pendik Başkanı Mustafa Şirin, Cumartesi günü gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştüler.

Genel Başkan Metin Akkuş, bu yıl içinde Maltepe Etkinlik Alanı’nda, diğer tüm Çorum federasyonları ile birlikte “Büyük Çorumlular Buluşması” düzenlemeyi planladıklarını belirterek, sonuçta da tüm federasyonların katılımıyla büyük bir konfederasyon oluşturmak üzere çağrı yaptıklarını bildirdi. (Volkan SINAYUÇ)

