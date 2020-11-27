“Büyük Çorum” hedefimiz sadece statüden ibaret değil

Nüfus sınırı düşürülürse, büyükşehir olacak 15 il de şöyle sıralanıyor: Afyonkarahisar (729 bin), Sivas (638 bin), Adıyaman (626 bin), Zonguldak (596 bin), Tokat (612 bin), Batman (608 bin), Elazığ (591 bin), Kütahya (579 bin), Çanakkale (542 bin), Osmaniye (538 bin), Ağrı (536 bin), Çorum (530 bin), Şırnak (529 bin), Giresun (448 bin), Isparta (444 bin).

Gazeteniz ÇORUM HABER’in yıllardır gündemde tutmaya çalıştığı “Büyük Çorum” hedefi ise, yalnızca nüfus itibariyle büyükşehir statüsünü kazanmaktan ibaret değil. Zaten bu, Çorum’un 1992’de üniversiteye kavuşacakken, ancak 2006’da kavuşabilmiş olmasına ve tüm illerle birlikte üniversite kurulmasının ise hiçbir fayda sağlamamasına benzer.

ÇORUM HABER öncelikle, Çorum’un kendi dinamikleriyle başlattığı sanayileşme hamlesinin sonuca ulaştırılması ve Çorum’un “sanayi kenti” unvanını tam olarak kazanması gerektiğini savunuyor. Bunun yanı sıra, insanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması Kadeş’in taraflarından biri olan Hititler’in başkenti olarak, dünyada “barış kenti” unvanını en fazla Çorum’un hak ettiğine inanıyor.

Altında Kraliçe Puduhepa’nın mührü de bulunduğundan, Kadeş Barış Antlaşması aynı zamanda, kadın-erkek eşitliğinin ilk tarihsel belgesi. Yine, günümüzden 3.500 yıl önce o “çok tanrılı” dönemde Hititler’in ele geçirdikleri kentlerin tanrılarına da Büyük Mabet’te yer vermeleri nedeniyle, bu topraklar inançlara saygının, laikliğin “anavatanı” niteliğini de taşıyor.

Sahip olunan bütün bu değerler, Hitit uygarlığının başkentini bağrında taşıyan ve çok güçlü bir halk kültürü birikimine sahip olan Çorum’a “bölgesinin kültür ve sanat merkezi” olma şansını tanıyor. Sanayileşmenin, ekonomik büyümenin, kültürel ve sanatsal gelişimin beraberinde, ticaret, eğitim, sağlık, spor, turizm alanlarında da “bölgesel liderlik” gelecek.

Çorumlular “Büyük Çorum” hedefine inanırlarsa, topyekûn bir seferberlikle Çorum’un bu merhaleleri birer birer kat etmesi mümkün olabilecek. 750 bin il nüfusu, 500 bin kent nüfusu, ulaşılan 1.5 milyar dolarlık ihracat rakamının korunması ve daha ileriye taşınması, ilk etapta 50 bin, yeni projelerle 100 bin üniversite öğrencisi, ilk etapta 500 bin, sonraki aşamada 1 milyon turist…

Çorum, ÇORUM HABER’in yıllardır savunduğu bu büyük hedefleri önüne koyar ve gönül birliği, güç birliği içinde tüm dinamiklerini harekete geçirirse, “Büyük Çorum”a doğru yol almaya başlayacaktır. Aksi halde, ideolojik saplantılarla, kısır didişmelerle, “küçük olsun benim olsun” egoizmi ile ve “eline vur ekmeğini al” sünepeliği ile devam edecek olursa, farklı bir kimlikle girebileceği 2030’lu yıllara, “dinamizmini kaybetmiş bir emekli kenti” olarak girmekten kurtulamayacaktır.

