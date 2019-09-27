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Büyük çaplı arızaya anında müdahale

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Mimarsinan ve Çepni Mahallesi’ni besleyen Yörükevler su deposu ana hattında meydana gelen büyük çaplı arızaya anında müdahale etti.

Büyük çaplı arızaya anında müdahale

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Mimarsinan ve Çepni Mahallesi’ni besleyen Yörükevler su deposu ana hattında meydana gelen büyük çaplı arızaya anında müdahale etti.

27 Eylül 2019 Cuma 00:21
Büyük çaplı arızaya anında müdahale

Ankara'dan gece program döşünü çalışma yapılan yere gelen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da çalışan ekipleri ziyaret ederek arıza giderilene kadar alandan ayrılmadı.

Alt yapının çok zor bir iş olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ama eğer biz bu makamlardaysak, bu emanetler bize verildiyse, millet bize güvendiyse milletimizin güvenini boşa çıkarmamak ve emanete sahip çıkmak durumundayız. Gece-gündüz demeden belediyemizin tüm birimleriyle şehrimiz ve hemşehrilerimiz için koşuyoruz. Ana hattın geçtiği Cemilbey Caddesi'nde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerimiz 8-9 saat çalışma yaptı. Personelimizin özverili çalışması neticesinde arıza gece saat 01.00'de giderildi. Şehrimizi susuz bırakmamak ve hemşehrilerimizin refahı için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık” dedi.

(Haber Merkezi)

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