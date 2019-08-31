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“Büyük bir zafere imza atıldı”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve İç Anadolu Bölge Koordinatörü Av. Oğuzhan Kaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

“Büyük bir zafere imza atıldı”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve İç Anadolu Bölge Koordinatörü Av. Oğuzhan Kaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:38
“Büyük bir zafere imza atıldı”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve İç Anadolu Bölge Koordinatörü Av. Oğuzhan Kaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, yayınladığı mesajda milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yıldönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığımızı söyleyen Milletvekili Kaya. görkemli tarihiyle dünyaya nam salmış bir ecdadın torunları olmaktan millet olarak gurur duyduklarını ifade etti.

Av. Oğuzhan Kaya mesajında; “30 Ağustos 1922 yılında şanlı ordumuz, yurdumuzu düşmanlardan tamamen temizleyerek büyük bir zafere imza atmıştır. Tarihin her devresinde bağımsız yaşamaya büyük önem veren milletimiz, bu uğurda canını feda etmekten kaçınmamıştır. Milli Mücadele döneminde tüm güçlüklere rağmen tam bağımsız bir Türk Devleti kurmayı başarmıştır.

Bu vesileyle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” görüşüne yer verdi. (Mehmet DALAR)

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