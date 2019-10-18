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"Büyük bir eksikliği tamamlayacaklar"

Çorum Hitit Üniversitesince (HİTÜ) düzenlenen, otizmli çocuklarla iletişim kurma yöntemleri kursuna katılan 60 öğrenciden 30'u sertifika almaya hak kazandı. 

"Büyük bir eksikliği tamamlayacaklar"

Çorum Hitit Üniversitesince (HİTÜ) düzenlenen, otizmli çocuklarla iletişim kurma yöntemleri kursuna katılan 60 öğrenciden 30'u sertifika almaya hak kazandı. 

18 Ekim 2019 Cuma 15:02
"Büyük bir eksikliği tamamlayacaklar"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle spor bilimleri ve ilahiyat öğrencilerine yönelik düzenlenen kursta başarılı olan kursiyerlere sertifikalarını HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk verdi. 

Öztürk, Erol Olçok Senato Salonu'ndaki sertifika töreninde yaptığı konuşmada İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle imzalanan iş birliği protokolü kapsamında otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocuklara eğitim verebilecek kadro oluşturmak için çalışma başlattıklarını söyledi. 

Çalışma kapsamında yaklaşık 500 saatlik kurs açtıklarını belirten Öztürk, "Üniversite olarak pozisyonumuzu, kapasitemizi ve öğrencilerimizin de kıymetini çok iyi biliyoruz.” dedi.

Kursun ilk mezunlarını vermesiyle birlikte önemli bir açığın kapatılacağına inandığının altını çizen Öztürk, şunları kaydetti: 

"Türkiye'de ilk kez otizmli çocuklarımıza eğitim verebilecek eğitmen yetiştirmeye yönelik kursumuzda ilk mezunlarımızı verdik. Topluma daha fazla değer katan bireyler olarak katkı sunmanızı canıgönülden niyaz ediyorum. Başkalarının hikayelerinde kahraman olmak üzere bu eğitimi aldınız. Aldığınız eğitim, gideceğiniz her ortamda sizlere de onlara da değer katacak, yeni kapılar açacak ve yeni hayat hikayelerinde kahraman olma imkanı verecektir. Bu da Hitit Üniversitesi olarak bizleri her zaman gururlandıracaktır."

"Büyük bir eksikliği tamamlayacaklar"

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen ise HİTÜ'nün başlattığı çalışmanın, otizmli çocuk sahibi aileler için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Çelen, otizmli çocukların otizmi bilmeyen sağlıkçılardan, sporculardan dolayı bugüne kadar yeterli eğitim alamadığını belirterek, "Bu kurstan mezun olanlar, büyük bir eksikliği tamamlayacaklar. Çocuklarımızı eğitecek sporcu, müzisyen bulamadık. Benim çocuğum çok sevmesine rağmen ne yazık ki sporun hiçbir yerinden tutunamadı. Gerçekten o kadar çok umut veriyorsunuz ki bana, bir anne olarak ileride sizler gibi ağabeyleri, ablaları yanlarında olacağı için çok mutluyum. Bizim derdimizi paylaştınız, azaldı." ifadelerini kullandı.

Projede yer alan Spor Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Rabia Hürrem Özdurak Sıngın da otizmli çocuk sahibi ailelerin talebi üzerine, eğitmen ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan kursların devam edeceğini söyledi.

Sertifikaların dağıtılmasının ardından ut, piyano, gitar, saz, ney ve keman gibi 18 farklı enstrüman çalabilen otizmli Talha Ekinci müzik dinletisi sundu. 

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