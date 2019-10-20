Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 21°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98415
ALTIN
277.449
DOLAR
5.7824
STERLİN
7.5029
EURO
6.4409

“Bütün Yönleriyle Hz. Muhammed” konulu konferans düzenlendi

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda “Bütün Yönleriyle Hz. Muhammed” konulu konferans düzenlendi.

“Bütün Yönleriyle Hz. Muhammed” konulu konferans düzenlendi

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda “Bütün Yönleriyle Hz. Muhammed” konulu konferans düzenlendi.

20 Ekim 2019 Pazar 13:27
“Bütün Yönleriyle Hz. Muhammed” konulu konferans düzenlendi

Konferansa konuşmacı olarak katılan İl Müftüsü Muharrem Biçer, Peygamber efendimizin hayatı ve yaşadığı döneme ilişkin sunum yaptı.

Programda bir açılış konuşması yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, sözlerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize Allah'tan yardım dileyerek başladı.

Türk askerini tanımlayan Mehmetçik adının, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'dan alındığını belirten Prof. Dr. Öztürk, “Dualarımızla, Mehmetçiğimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'i bütün yönleriyle anlatmak için bir konferans süresinin yeterli olmayacağının altını çizen Prof. Dr. Öztürk, “Peygamberimizin en azından insan olarak, hayatının önemli dönemlerini, yaşadığı güzellikler ve zorlukları, hayatımıza yansıtacağımız güzelliklerini paylaşmak ve bunlardan ders çıkarmak üzere aramızda bulunan kıymetli Müftümüze çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konferansta, Hz. Muhammed'in hayatına dair kesitler sunan İl Müftüsü Muharrem Biçer ise, “Hz. Peygamberi sevebilmek için onu iyi tanımak gerekir. Bazılarının yaptığı gibi putlaştırmadan, sıradanlaştırmadan içimizden biri olarak, onu en iyi şekilde sevmeyi öğrenmeliyiz” dedi.

Peygamber efendimizin kadınlara karşı nazik davrandığını, ölen kuşu için bir çocuğa taziye ziyaretine gidecek kadar duygusal biri olduğunu anlatan Biçer, “Peygamberimiz hayatı ölçülü yaşardı. İbadette de dünya işinde de ölçülü davranırdı” diye konuştu.

Konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

(İHA)

Son Güncelleme: 20.10.2019 13:32
İlgili Haberler
Ahlatcı'dan hastane ziyareti
Ahlatcı'dan hastane ziyareti
FRC Liseler Arası Robotik Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu
FRC Liseler Arası Robotik Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu
Servet Özkan’ı kaybettik
Servet Özkan’ı kaybettik
Bin 200 öğrenciden Mehmetçiğe "komando andı" ile selam
Bin 200 öğrenciden Mehmetçiğe "komando andı" ile selam
Samsun'lu öğrenciler Çorum müzesinde eğitim görüyor
Samsun'lu öğrenciler Çorum müzesinde eğitim görüyor
Çorum'dan kısa kısa...
Çorum'dan kısa kısa...
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim