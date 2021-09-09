“Bütün öğrenciler bizim geleceğimizdir”

Gençleri elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Ahlatcı, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Çorum İl 3. ve 4.’sü olan Yıldıray Anıl ve Osman Yılmaz'ı tebrik ederek bundan sonraki eğitim hayatlarında da başarılar diledi.

Gençlerin başarılarında emeği olan herkese teşekkür eden Ahlatcı, “Bizlerin en büyük kazancı yavrularımızın hayırlı birer evlat olmasıdır. Rabbim vatanına ve milletine faydalı insanlar olmayı nasip eder inşallah” dedi.

Planlı çalışan her öğrencinin hak ettiği başarıya ulaşacağına vurgu yapan Ahlatcı, “Sınavlara en iyi şekilde hazırlanan öğrencilerimizin başarılarını daha da arttıracaklarından eminiz. Bu öğrencilerimizin başarılarında programlı çalışmaları yatmaktadır. Tüm öğrencilerin dikkatli, programlı, düzenli çalıştıklarında çok daha başarılı olacakları bir gerçektir” diye konuştu.

“Bütün öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir” diyen Ahlatcı, “YKS’de üstün başarı göstererek derece giren öğrencilerimizin bizi ziyaret etmelerinden büyük mutluluk duyduk. Gösterdikleri başarılardan dolayı öğrencilerimizi, ailelerini ve onların üzerinde büyük emekleri olan öğretmenlerimizi ve okul idarecilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Ahlatcı, öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi. (Haber Merkezi)

