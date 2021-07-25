Bütçeden Ar-Ge'ye 14,3 milyar harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Merkezi Yönetim Bütçesinden AR-GE Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar verisini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesi verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre 2020 yılında Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 14 milyar 331 milyon TL oldu.

Bu sonuca göre merkezi yönetim bütçesinden yapılan Ar-Ge harcamalarının 5 trilyon 48 milyar TL olan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki oranı yüzde 0,28 oldu. Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak hesaplanan tahmini sonuçlara göre 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için 18 milyar 339 milyon TL tahsis edildi.

(Haber Merkezi)

