“Bütçede gelir gider dengesini önemsiyoruz”

2021 yılına ilişkin faaliyet raporu görüşülmeden önce uzun bir sunum yapan Aşgın, bütçe ile ilgili bölümde şunları söyledi:

“Gelir gider dengesi hangi yönde oldu. 2017’de yüzde 53 açık veren bir belediye ve 48 milyon bütçe açığı var. 2018’de yüzde 48 açık, eksi 158 milyonken, 2019’da 35 milyon fazlamız var. Bütçe dengemiz bu dönemde negatiften pozitife dönmüş durumda. 2020’de 51 milyon fazla vermiş ve yüzde 13.5 gibi bir fazlayla gerçekleştirmişiz. 2021’e geldiğimizde 530 milyon net gelirimiz varken, 614 milyon net giderimiz olmuş. Bütçe dengemiz eksi 83 milyon, açığımız ise yüzde 15 olarak gözüküyor. 2021’de 102.5 milyona Çimento arazisinin yerini aldığımızı hatırlatmak istiyorum. Bunu almamış olsaydık 18 milyon fazla verecektik. Aslında gelir gider dengesi açısından yine artıdayız. Çünkü şehrimize muazzam bir araziyi, hem de aradaki fark 102 milyonu bulmadan kazandırmışız. Bu nedenle çimento arazisini almamış olsaydık, bütçemiz 18 milyon fazla vermiş olacaktı.” (Nurdan AKBAŞ)

