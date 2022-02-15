Bütçe yılın ilk ayı fazla verdi

Türkiye’de merkezi yönetim bütçesi gelirleri Ocak ayında 176 milyar 2 milyon lira, bütçe giderleri 145 milyar 958 milyon lira olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Buna göre, Ocak ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 96,4 artarak 176 milyar 2 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 28,3 artışla 145 milyar 958 milyon lira olarak kaydedildi.

Bütçe, Ocak’ta 30 milyar 44 milyon lira fazla verdi.

(AA)

