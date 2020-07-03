“Bütçe bir önceki yıla göre yüzde 36 küçüldü”

Faaliyet raporlarının stratejik plandaki hedeflerle ve performans programına konulan yatırımların sonucunu içermek zorunda olduğunu belirten Bulut, “Başka bir deyişle stratejik plan ve performans programı yerel yönetimlerin 1 yıllık faaliyetlerinin yol haritasıdır. Hiç bir yönetim bu raporlardan bağımsız hareket edemez.

Keşke Başkan Aşgın o sunumda yapamadıklarını da anlatsaydı. 2019 yılı performans programına baktığımızda 396 araçlık kapalı otopark yapımı,1adet öğrenci yurdu,1 adet kapalı pazar yeri yapımı, 1 adet aquapark yapımı ve turistik yerlere gezi programı faaliyet programında yer almamaktadır. Bu yatırımların bütçesi yapıldığı halde neden yapılmamıştır? Gerekçeleriyle birlikte açıklanmasını istiyoruz” dedi.

“YATIRIMLAR GEÇMİŞ YILLARA ORANLA 8 KAT DÜŞTÜ”

Bütçenin yatırım bütçesinden çok mal ve hizmet alımına yönelik tüketim bütçesi olduğunu kaydeden Bulut, şunları dile getirdi:

“BELTAŞ’a transfer edilen sermaye 2018 yılında 2 milyon 950 bin iken 2019 yılında 2.4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Yine karşılaştırmalı olarak 2018 ve 2019 yılı gerçekleşen gelir bütçesine bakacak olursak; 2019 yılında toplam gelir tahakkukumuz 408 milyon lira. Biz bu gelirlerimizin 343 milyon 375 bin TL’sini tahsil edebilmişiz.

2018 yılından yaklaşık 60 milyon tahsil edilemeyen alacak devretmişken, 2019 yılında 64 milyon 726 bin TL tahsil edemediğimiz alacaklarımızı 2020 yılına devretmişiz.

Bu ne anlama geliyor her geçen yıl tahsil edemediğimiz alacaklarımız büyüyor. Biz alacaklarımızı tahsil etmekte sorun yaşıyoruz. Bu da bütçe disiplininin bozulmasına neden oluyor.”

“KÂĞIT ÜZERİNDE PARA VAR AMA YAPILAN BİR YATIRIM YOK”

Belediye’nin 48 milyon lira taşınmaz mal (arsa satışı) satmayı planladığını ancak 30 milyon TL’lik arsa satışı gerçekleştirdiğini dile getiren CHP’li Bulut, “Bütçeyi denkleştirmek adına gayrimenkul satışı koyan belediye yine de yılı 122 milyon lira zararla kapatmıştır.

425 milyon lira olarak hazırlanan gider bütçesinin yaklaşık 150 milyon liralık kısmı iptal edilmiştir. Kâğıt üzerinde para var ama yapılan bir yatırım yok.

Başka bir deyişle evdeki hesap çarşıya uymamış.

Bütçeyi yaparken de aynı konuda uyarmıştık sizleri. Siz bütçe yaparken bütün alacakları yüzde yüz tahsil edeceğiniz varsayımından hareketle yola çıkarsanız, yaptığınız bütçe sizi böyle yarı yolda bırakır. Bu durum Çorum Belediyesi’nde alışkanlık haline getirilmiş ve gerçekleşmesi mümkün olmayan hayali bütçeler hazırlanmıştır” dedi.

“YATIRIM BÜTÇESİ DEĞİL, TÜKETİM BÜTÇESİ OLMUŞ”

Nazik Bulut, gelir bütçesi gerçekleşme oranının bir önceki yılda yüzde 83 iken 2019 yılında yüzde 77'ye düştüğünü, gider bütçesi gerçekleşme oranının ise bir önceki yılda yüzde 70 iken 2019 yılında yüzde 67’ye düştüğünü belirterek, “425 milyon TL'lik bütçe içerisinde sosyal ve kültürel alanlara odaklı harcamaların düşünülmediği, 264 bin kişinin yaşadığı bir şehirde yapılan anketlerde ilk sıralarda sosyal ve kültürel faaliyetlerin artırılması yer alırken maalesef sosyal ve kültürel alanlara ayrılan 3.5 milyonluk bütçe özel kalemin bile harcamasının çok çok altında kalmıştır.

Gerek bütçe disiplinine uyulmaması, gerekse yatırım bütçesinden çok mal ve hizmet alımına yönelik tüketim bütçesi olması sebebiyle kesin hesaba Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Gurubu olarak olumsuz görüş bildiriyoruz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)