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Burundan uygulanacak “sprey aşı” dünyada ilk 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunurken, Ahlatcı Holding bünyesindeki Nanografi A.Ş. tarafından üretilen koronavirüs aşısını işaret ederek, burundan sprey şeklinde uygulanacak bu aşının, dünyanın ilk intranazal aşısı olacağını ve çok yakında Faz-1 çalışmalarına başlanacağını söyledi. 

Güncel 26.03.2021, 19:47
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Burundan uygulanacak “sprey aşı” dünyada ilk 

Ankara’da, ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren, ODTÜ, Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitesi’nden 40 bilim insanının AR-GE çalışmaları yaptığı Nanografi A.Ş. tarafından bulunan koronavirüs aşısını, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Şubat ayı başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tanıtmış, aşının isminin de Erdoğan tarafından belirleneceği duyurulmuştu. 
Sağlık Bakanı Koca ise, bu konuda bilgi verirken şunları söyledi: “Şu gelişme de son derece dikkate değerdir. Aşıda yeni bir teknik söz konusudur. Bu teknikte, aşının burundan sprey olarak uygulanması amaçlanmaktadır. İntranazal Covit aşısı denilen bu aşının, çok yakında Faz-1 çalışmalarına başlanacaktır. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa, bu, dünyadaki  ilk intranazal covit aşısı olacaktır. Üretim verimliliği son derece yüksek olan bu aşıdan, sadece bir tesiste yıllık 250 milyon doz üretilebilecektir.”
 

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