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“Buruk bir anneler günü geçiriyoruz”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Korona virüs nedeniyle esnaf ve sanatkarların bu yıl buruk bir Anneler Günü geçirdiğini belirterek, esnaf ve sanatkarlar camiası olarak bu yıl korona virüs nedeniyle geçmiş yıllarda alışık olunmayan bir Anneler Günü geçirildiğini ifade etti. Koronavirüs gölgesinde geçen Anneler Günü’nde önceki kadar harcama yapılmadığını ancak yine de uzun zamandır büyük sıkıntıda olan esnafın bu vesile ile biraz da olsa hareketleneceğini belirten Palandöken, bunun da hem annelere hem de esnafa moral olacağını vurguladı.

07 Mayıs 2020 Perşembe 18:36
“Buruk bir anneler günü geçiriyoruz”

“ANNELER GÜNÜ ESNAFA CAN SUYU OLACAK”

Çiçekçi esnafı başta olmak üzere korona virüs nedeniyle uzun zamandır büyük bir sıkıntı yaşayan esnafa Anneler Günü’nün can suyu olacağını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Anneler Günü, başta çiçekçi esnafımız olmak üzere kuyumcu, konfeksiyoncu, ayakkabıcı, beyaz eşya ve zücaciye, pastacı ve taksici gibi esnaf ve sanatkarlarımızın iş yaptığı en önemli günlerden biridir. Ancak bu yıl korona virüs nedeniyle çiçekçi esnafımız başta olmak üzere tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkarlarımız çok zorlu bir dönemden geçiyor. Korona virüsle mücadele kapsamında düğünler, açılışlar, toplantılar gibi birçok organizasyonun iptal edilmesi nedeniyle çiçekçi esnafımız çok büyük bir yara aldı. Bu Anneler Günü’nde başımızın tacı annelerimize aldığımız çiçekler esnafımıza can suyu olacak” diye konuştu.

“UZUN ZAMANDIR EVDE OLAN ANNELERİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRELİM”

Korona virüs nedeniyle uzun zamandır evde olan annelerimizin yüzünü güldürmek için çiçekçilerin bu hafta sonu açık olacağını belirten Palandöken, “İç İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile bu hafta sonu Anneler Günü vesilesiyle çiçekçi esnafımız sokağa çıkma yasağına tabii olmayacak. Annelerimizin yüzünü güldürmek için cumartesi ve pazar günü çiçekçiler evlere çiçek servisi yapacak. Bizler de hayattaki en kutsal varlığımız olan annelerimize hiç değilse bir çiçek alarak onların yüzünü güldürmeyi ihmal etmeyelim. Fedakârlığın ve özverinin simgesi olan annelerimizi bu Anneler Günü’nde mutlaka hatırlayalım. Bizleri büyüten, bugünlere gelmemizi sağlayan ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz annelerimizin hayır duasını alalım. Bu vesile ile esnaf ve sanatkarlar camiası adına ömürlerini evlatlarına adayan tüm annelerimizin ellerinden öpüyor, Anneler Günü’nü kutluyorum. Annelerimizi yalnızca Anneler Günü’nde değil her gün hatırlamalı, onlara sevgi, saygı ve hürmette kusur etmemeliyiz” şeklinde ifadede bulundu. (Haber Merkezi)

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