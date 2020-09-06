“Burs verenlerin sıkıntıları üniversiteliye de yansıyor”

Pandemi sürecinde işadamları tarafından temin edilen bursların sınırlandığına dikkat çeken Alper Bilan, “Öğrenimlerini bursla sürdürebilen öğrencilerimiz ve aileleri, çok zor durumda kalacaklar. Bu yüzden, burs verenlerden azami fedekârlığı bekliyoruz. Yine özel okul yöneticilerinin de empati yapmalarını ve ücretlerine zam yapmamalarını diliyoruz” dedi.

Üniversite harçlarında kolaylık sağlanması yönündeki çabaları nedeniyle MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu’na şükranlarını dile getiren Bilan, ayrıca seslerinin duyurulmasını sağladıkları için Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve Cumhuriyet Eğitim Editörü Figen Atalay’a teşekkür etti.