Büro Memur-Sen’de Erdoğan Cengiz güven tazeledi

Belediye Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan genel kurula İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Memur Sen İl Başkanı Tekin Çınar, Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları ve temsilcileri ile sendika üyeleri katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması le başlayan genel kurulda Divan Başkanlığı’na Nejat Yazıcı, üyeliklere ise İsmail Şanal ve İsmail Ünüşlü getirldi.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Erdoğan Cengiz, sendikal mücadelede sürekli hak talep eden bir tarzda olmadıklarını belirterek, devlet ve millet odaklı sendikacılık yaptıklarını söyledi.

Tüm dünyayla birlikte Türkiye’nin de zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Cengiz, korona virüs salgının tüm alışkanlıkları değiştirdiğini ifade etti.

Protokol konuşmalarının ardından yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesinden sonra ise zorunlu organlar ve üst kurul delegelerinin seçimi yapıldı.

Tek liste halinde yapılan seçimde Erdoğan Cengiz tekrar sendika başkanlığına seçilirken, Şaban Çil, Yüksel Demir, Ahmet Gümüş, Timur Çeken, Turgay Yıldırım ve Emre Yakıcı ise yönetim kurulu üyeliklerine seçildi. (Haber Merkezi)