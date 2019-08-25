Büro Memur-Sen üyelerine uzlaştırmacı sertifikası

Sosyal Güvenlik Kurumu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan Büro Memur-Sen Çorum Şube Başkanı Erdoğan Cengiz, Uzlaştırmacı Eğitimi’nin ilk etabının tamamlandığını belirterek, eğitime katılan üyelere sertifikalarının verildiğini dile getirdi.

Eğitimin Altınbaş Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında gerçekleştirildiğini anlatan Erdoğan Cengiz, ilk etabın tamamlandığını ve ikinci etabın başladığını, eğitime talebin çok olması nedeniyle ileride üçüncü eğitimin açılacağını kaydetti. Çorum’da 800 kadar üyelerinin bulunduğunu belirten Erdoğan Cengiz, eğitimin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapılan konuşmanın ardından eğitimini tamamlayan üyelere sertifikaları verildi.

(Erkan BAYATLI)