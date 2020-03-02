Burhanoğlu güven tazeledi

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusrem Senem ve partililerin katıldığı kurultay Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kurulda divan Başkanlığına Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusrem Senem, divan üyeliklerine ise Ayhan Alper, İlhan Akçay, Sadık Çam ve Esengül Demirkazık seçildi. İl Başkanı Ahmet Rasim Burhanoğlu açılışta yaptığı konuşmada Türkiye’nin kötü bir dönemden geçtiğini, İdlib’deki hain saldırı sonucu şehit olan askerleri rahmetle andıklarını ve yakınlarına başsağlığı dilediklerini söyledi. Faaliyet ve denetim raporlarının okunarak ibra edildiği kurultayda parti saymanı Mehmet Patlar da konuştu. 200 yıldır devam eden batı emperyalizminin çöküş dönemine girdiğini anlatan Patlar, daha önce vatan partisi tarafından yapılan tespitlerin tek tek gerçekleştiğini ifade etti. Vatan Partisi’nin Türkiye’nin yarınlarına olan güveninin tam olduğunu anlatan Patlar, Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesi ile bölünme durumuna gelen Suriye’de kukla garnizon devlet kurma girişimlerinin ordunun müdahalesi ile durdurulduğunu söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından seçime geçilirken yapılan oylamada Ahmet Rasim Burhanoğlu yeniden İl Başkanlığı’na seçildi

İl Yönetiminde İlhan Akçay, Çiğdem Yıldırım, İbrahim Sarı, Nevzat alkan, Sadık Çam, Şükrü Karatepe, İhsan Çorbacıoğlu, Menşure Mercan ve Aydın Demirkazık yer alırken Genel Merkez delegeliklerine Ahmet Rasim Burhanoğlu, Mehmet Patlar, Aydın kınacı, İbrahim Demirkazık, İlhan Akçay, Esengül Demirkazık, Altan Börekçi, Haşim Karaboğa, İl Disiplin Kurulu üyeliklerine de Murat Burhanoğlu, Erol Uysal ve Meray Patlar seçildi.

(Erkan BAYATLI)