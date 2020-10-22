Burhan Özölçer’i kaybettik

Suna Özölçer’in eşi, Zonguldak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve sigortacı Hakan Özölçer’in babaları olan Burhan Özölçer’in cenazesi tarın saat 11.00’de Ulumezar’da toprağa verilecek.

Çorum Haber merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.