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Burhan Özölçer’i kaybettik
Çorum’un tanınmış simalarından ve Ziraat Bankası karşısındaki Merkez Simit Fırını’nın sahiplerinden, Çimento Fabrikası’ndan emekli Burhan Özölçer (77), bugün saat 16.00 sıralarında, yıllardır yaşamakta olduğu kan hastalığından kaynaklanan enfeksiyonun yolaçtığı zatürre nedeniyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Güncel 22.10.2020, 19:50 22.10.2020, 19:52
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Suna Özölçer’in eşi, Zonguldak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve sigortacı Hakan Özölçer’in babaları olan Burhan Özölçer’in cenazesi tarın saat 11.00’de Ulumezar’da toprağa verilecek.
Çorum Haber merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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