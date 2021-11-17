Burhan Balcı’nın dayısı vefat etti

Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı’nın dayısı Arslan Şahin (80) vefat etti.

Gülsüm Keskin, Hanife Balcı, Emine Yıldız ve Sündüz Uysalın kardeşi, İbrahim ve Salim Şahin’in babaları, Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı’nın da dayısı olan Arslan Şahin dün sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öğle saatlerinde hastaneden alınan cenaze Arslan Şahin’in doğum yeri olan Mecitözü Sarıhasan Köyü’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Aliye ÖNCEL)

