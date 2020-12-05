Burak Gürmen hayatını kaybetti
Kahveci esnafından Muharrem Gürmen’in oğlu Burak Gürmen, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Güncel 05.12.2020, 02:32
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Burak Gürmen'in cenazesi Çorum Özel Hastanesi’nden alınarak Ulumezarlık’a getirilerek, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Burak Gürmen, evli ve iki çocuk babası idi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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