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Burak Gürmen hayatını kaybetti

Kahveci esnafından Muharrem Gürmen’in oğlu Burak Gürmen, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Güncel 05.12.2020, 02:32
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Burak Gürmen hayatını kaybetti

Burak Gürmen'in cenazesi Çorum Özel Hastanesi’nden alınarak Ulumezarlık’a getirilerek, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Burak Gürmen, evli ve iki çocuk babası idi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

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