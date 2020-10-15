Bünyamin Balamir’in yıl içinde 3. kitabı yayınlandı

1953 Çorum doğumlu olan Bünyamin Balamir, 1969’da ailesi ile Ankara’ya taşındı. 1981’de asistanlık sınavını kazanarak girdiği Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden 2005 yılında kendi isteğiyle emekli oldu. Halen TOBB ETÜ Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim üyesi. Yurt içinde ve dışında 492 sergiye katıldı, 50 kişisel resim sergisi açtı. Yarışmalarda 20 ödül ve 2 onur ödülü sahibi.

(Haber Merkezi)