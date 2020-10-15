Bünyamin Balamir’in yıl içinde 3. kitabı yayınlandı
Ankara’da yaşayan Çorumlu tanınmış ressam, akademisyen Bünyamın Balamir’in bu yıl içinde üçüncü kitabı çıktı. Daha önce, “Suya Çizilmiş Resimler”, “Sanat Eğitiminde Özürlük ve Özgünlük”, “Anılarda Düşünceler” ve “Yağmur Yağıyordu” isimli kitapları bulunan Bünyamin Balamir’in “Karaçalı” ve “Hayatın Gökkuşağı” isimli kitapları bu yılın başlarında, “Sanatın Sesinde Hayat” isimli son kitabı ise geçtiğimiz ay yayınlandı.
Güncel 15.10.2020, 18:56
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1953 Çorum doğumlu olan Bünyamin Balamir, 1969’da ailesi ile Ankara’ya taşındı. 1981’de asistanlık sınavını kazanarak girdiği Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden 2005 yılında kendi isteğiyle emekli oldu. Halen TOBB ETÜ Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim üyesi. Yurt içinde ve dışında 492 sergiye katıldı, 50 kişisel resim sergisi açtı. Yarışmalarda 20 ödül ve 2 onur ödülü sahibi.
(Haber Merkezi)
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