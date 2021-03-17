Bünyamin Balamir’in 50. Resim sergisi sanat dünyasında ses getirdi
Güncel 17.03.2021, 22:11
38
Çorumlu ressam Bünyamin Balamir’in Ankara’da açtığı 50. resim sergisi, sanat dünyasında olumlu yankılar uyandırdı. Işık Kansu, Balamir’in sergisini Cumhuriyet’te “Ankara’ya vefa borcum var” başlığı altında verdi.
Hürriyet’in Ankara baskısında Uğur Ergan, “Bünyamin Balamir’den Ankara izleri” başlığını kullanırken, MAG Dergi Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu da “Rengârenk eserler” başlığını tercih etti.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
4°
parçalı bulutlu