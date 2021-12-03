Bünyamin Balamir, tanınmış sanatçılara Çorum’u anlattı

AKM’de Kültür Bakanlığı sponsorluğunda ülkemizin seçkin sanatçılarının oluşturduğu “Anadolu Uygarlıklarından İzler” Sergisinde “Hititlerden Günümüze” resmiyle yer alan Çorumlu sanatçı Bünyamin Balamir’in sergi sataloğunda “Biz Anadoluyuz” başlıklı yazısına da yer verildi.

Sergi açılışı sonrasında, dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer’in konseri yer aldı. Aynı gün Taksim-Marmara Oteli’nde düzenlenen akşam yemeğine Şefika Kutluer ve TRT eski spikerlerinden Gülgün Feyman, Mag Dergi sahibi Beril Çavuşoğlu, Süleyman Saim Tekcan, Prof. Dr. Adnan Tepecik, Doç. Dr. Mutlu Başkaya, sergi projesini gerçekleştiren Kuratör Siret Uyanık ve Meral Öztürk’ün yanında Bilgin Aygül ile kimi akademisyenler katıldılar.

Bünyamin Balamir yemekte, Çorum ve Belediye Resim Müzesi’nden söz etti. Hitit uygarlığının zengin kalıntılarını anlattı. Tanınmış sanatçılar ilgi ile dinleyip, “Çorum’a mutlaka gitmeliyiz” şeklinde duygularını anlattılar ve Balamir’e teşekkür ettiler.



(Haber Merkezi)