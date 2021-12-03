Bünyamin Balamir, tanınmış sanatçılara Çorum’u anlattı
Çorumlu ünlü ressam, akademisyen, yazar Bünyamin Balamir, “Hititlerden Günümüze” isimli eseriyle katıldığı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’ndeki “Anadolu Uygarlıklarından İzler” sergisinde tanınmış sanatçılara, Çorum’un ve Hitit uygarlığının tanıtımını yaptı.
AKM’de Kültür Bakanlığı sponsorluğunda ülkemizin seçkin sanatçılarının oluşturduğu “Anadolu Uygarlıklarından İzler” Sergisinde “Hititlerden Günümüze” resmiyle yer alan Çorumlu sanatçı Bünyamin Balamir’in sergi sataloğunda “Biz Anadoluyuz” başlıklı yazısına da yer verildi.
Sergi açılışı sonrasında, dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer’in konseri yer aldı. Aynı gün Taksim-Marmara Oteli’nde düzenlenen akşam yemeğine Şefika Kutluer ve TRT eski spikerlerinden Gülgün Feyman, Mag Dergi sahibi Beril Çavuşoğlu, Süleyman Saim Tekcan, Prof. Dr. Adnan Tepecik, Doç. Dr. Mutlu Başkaya, sergi projesini gerçekleştiren Kuratör Siret Uyanık ve Meral Öztürk’ün yanında Bilgin Aygül ile kimi akademisyenler katıldılar.
Bünyamin Balamir yemekte, Çorum ve Belediye Resim Müzesi’nden söz etti. Hitit uygarlığının zengin kalıntılarını anlattı. Tanınmış sanatçılar ilgi ile dinleyip, “Çorum’a mutlaka gitmeliyiz” şeklinde duygularını anlattılar ve Balamir’e teşekkür ettiler.
(Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|14
|33
|2. Man City
|14
|32
|3. Liverpool
|14
|31
|4. West Ham
|14
|24
|5. Arsenal
|14
|23
|6. Tottenham
|13
|22
|7. M. United
|14
|21
|8. Wolverhampton
|14
|21
|9. Brighton
|14
|19
|10. Leicester City
|14
|19
|11. Crystal Palace
|14
|16
|12. Brentford
|14
|16
|13. Aston Villa
|14
|16
|14. Everton
|14
|15
|15. Leeds United
|14
|15
|16. Southampton
|14
|15
|17. Watford
|14
|13
|18. Burnley
|13
|10
|19. Norwich City
|14
|10
|20. Newcastle
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|36
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|15
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7