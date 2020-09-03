“Bunların vicdanı kör ve karanlık”

Meclis Üyesi Tuna, İl Genel Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada; belediyeye ait 4 tane son model itfaiye aracı bulunduğunu, yangın olayının ihbar edilmesinin ardından 5 dakika içinde olay yerine ulaşılıp müdahale edildiğini, ancak yapıların ahşap olması, havanın da sıcak olması sonucu yangının kısa sürede büyüdüğünü ve söndürmenin güçleştiğini anlatarak, “yapacak bir şey yok. Bu olay Allah’ın lütfudur, hikmetidir. İtfaiye araçları konusunda ortaya atılan iddialar doğru değildir” dedi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise yangın olayının ne siyasi, ne de ideolojik bir içeriğinin olamayacağını, sonuç itibariyle 5 kişinin yanarak can verdiğini, belediyenin araç-gereç ve donanım açısından kusurlu olduğunu belirterek, olayda ihmali olanların cezalandırılmasını istedi.

Tahtasız, “Maddiyatın vicdanlarını gaspetmesi sonucu artık en acı olayları bile Allah’ın lütfu olarak gören zihniyeti kınıyoruz.

Çorum AKP İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Tuna’nın yaptığı açıklama vicdanları sızlatacak niteliktedir” ifadesini kullandı.

Tahtasız, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Meclis Üyesi Ahmet Tuna, insanların yanarak can verdiği bir olayın örtbas edilmesi adına savunmaya geçmiştir. Gerçekleşen elim olayı Allah’ın lütfu cümlesiyle ifade etmesi artık vicdanların körleştiği ve karardığı anlamına gelmektedir.

Bu açıklama karşısında tepkimizi ortaya koymak istedik. Çünkü olayın ne siyasi, ne de ideolojik bir içeriği olamaz.

İnsanlar yanarak can vermişse söz bitmiştir. Olayda ihmali olanlar cezalandırılmalıdır. Giden canlarımız geri dönmeyecektir ancak bir daha bu tarz elim olayların kayıpsız atlatılabilmesi adına önemlidir.”

“UZMAN PERSONEL YETİŞTİRİLMELİ, İTFAİYELER DEVLET KONTROLÜNDE OLMALI”

CHP İl Başkanı Tahtasız, “Önerimiz kısa vadede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tüm ilçe ve belde belediyelerinin itfaiye birimlerini denetlemelidir. İtfaiye birimlerinin eksiklikleri giderilmelidir. Uzun vadede; itfaiye okulu açılmalı ve konusunda uzman itfaiye erleri yetiştirilmeli. İtfaiyeler AFAD birimine bağlanmalı, devlet kontrolünde olmalıdır” diye konuştu.

Tahtasız; Bayat İtfaiyesinin araç sayısının yeterli olabileceğini, ancak; temiz hava solunum cihazı, ısıya dayanıklı kıyafet, eldiven, kask, çizme, kişisel hareketsizlik sensörü, içerdeki insanların tespiti için termal kamera, en önemlisi de bunları kullanabilmek için eğitimli personel olması gerektiğinin altını çizdi.