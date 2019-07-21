“Bundan sonraki fuarlar daha geniş kapsamlı olacak”

Çorum TSO Fuar Kompleksi’nde 160 firmanın stant açtığı fuar için Cumartesi günü bir kapanış kokteyli düzenlendi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum TSO Genel Sekreteri Murat Zeybel, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve esnaf odalarının başkanlarının hazır bulunduğu kapanış programında bir konuşma yapan Atlas Fuarcılık sahibi Fevzi Atasagun, bu sene 160 firmanın katıldığı fuarın önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamlı düzenlenmesi için çalışacaklarını söyledi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın da birer konuşma yaptığı programda son olarak kürsüye Milletvekili Ahmet Sami Ceylan çıktı.

Hitit Fuar ve Festivali’nin Turan Kılıççıoğlu zamanından bu yana yapıldığını ancak 4 yıldır çeşitli nedenlerle yapılmadığını anlatan Ceylan, “Burada Çorum’un böylesi güzel etkinliklere ihtiyacının olduğunu gördük. Bu sene 160 firma katıldı. İnşallah bir dahaki yıl daha kapsamlı, halkla bütünleşen geniş çaplı organizasyonlar yapılır” dedi.

Konuşmasının devamında Çorum’un renkleriyle güzel olduğunu kaydeden Ceylan, “Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Biz bu ülkeyi seviyoruz, Çorum’u daha çok seviyoruz. Hoşgörü sınırlarını daha da genişletmemiz gerekiyor. Hem Çorum’u hem Türkiye’yi daha güzel günler bekliyor” ifadelerini kullandı.

Çorum’un bölgede imrenilen bir kent olduğuna değinen Milletvekili Ceylan, “Mutlaka yaptıklarımız var, yapamadıklarımız da var. Önce bir ve beraber Çorum olmalıyız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından plaket törenine geçildi. Fuara katkı sağlayan kurum, kuruluş, firma ve oda başkanlarına plaketleri Milletvekili Ceylan tarafından verildi. Öte yandan Sınav Eğitim Kurumlarının YKS’de il birinciliği ve ikinciliği elde eden öğrencilerine de plaket verildi.

(Taner ŞİMŞEK)