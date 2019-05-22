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“Bunca yıl bir şey yapılmadı, sanki şimdi yatırım yağacak”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, yerelde 25, genelde 17 yıllık iktidardan sonra, şimdi Çorum’a yatırım yağacakmış gibi bir umut pompalandığını öne sürerek, “Spor Bakanı da dahil tüm bakanlardan havalimanı isteyen AKP İl Başkanı, böylece Çorum’un ufkunu açmaya çalışıyor. AKP yöneticilerine başarılarının devamını, Çorumlu hemşehrilerime ise sabır diliyorum.” ifadesini kullandı.

“Bunca yıl bir şey yapılmadı, sanki şimdi yatırım yağacak”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, yerelde 25, genelde 17 yıllık iktidardan sonra, şimdi Çorum’a yatırım yağacakmış gibi bir umut pompalandığını öne sürerek, “Spor Bakanı da dahil tüm bakanlardan havalimanı isteyen AKP İl Başkanı, böylece Çorum’un ufkunu açmaya çalışıyor. AKP yöneticilerine başarılarının devamını, Çorumlu hemşehrilerime ise sabır diliyorum.” ifadesini kullandı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:13
“Bunca yıl bir şey yapılmadı, sanki şimdi yatırım yağacak”

“Çorum’u 25 yıldır, ülkeyi 17 yıldır kim yönetiyor, anlamakta güçlük çekiyorum” diyen İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı, iktidar partisi AKP’nin İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın, Çorum’un ihmal edilmişliği karşısında feryadı figan ettiğini savundu.

Yusuf Ahlatcı’nın, çevre illerle Çorum’un durumunu kıyaslamak suretiyle, Çorum’a hak ettiği yatırımların yapılmadığı tespitini kamuoyu ile paylaştığını vurgulayan Özsaçmacı, geçmişin vebalini üstlenmeyip “benden öncekiler yapamadı, ben yapacağım” tarzındaki değerlendirmelerin, Çorumluların vaktini ve nakdini çalmak anlamına geleceğini öne sürdü.

(Haber Merkezi)

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