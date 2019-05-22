“Bunca yıl bir şey yapılmadı, sanki şimdi yatırım yağacak”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, yerelde 25, genelde 17 yıllık iktidardan sonra, şimdi Çorum’a yatırım yağacakmış gibi bir umut pompalandığını öne sürerek, “Spor Bakanı da dahil tüm bakanlardan havalimanı isteyen AKP İl Başkanı, böylece Çorum’un ufkunu açmaya çalışıyor. AKP yöneticilerine başarılarının devamını, Çorumlu hemşehrilerime ise sabır diliyorum.” ifadesini kullandı.