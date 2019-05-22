“Bunca yıl bir şey yapılmadı, sanki şimdi yatırım yağacak”

“Çorum’u 25 yıldır, ülkeyi 17 yıldır kim yönetiyor, anlamakta güçlük çekiyorum” diyen İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı, iktidar partisi AKP’nin İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın, Çorum’un ihmal edilmişliği karşısında feryadı figan ettiğini savundu.
Yusuf Ahlatcı’nın, çevre illerle Çorum’un durumunu kıyaslamak suretiyle, Çorum’a hak ettiği yatırımların yapılmadığı tespitini kamuoyu ile paylaştığını vurgulayan Özsaçmacı, geçmişin vebalini üstlenmeyip “benden öncekiler yapamadı, ben yapacağım” tarzındaki değerlendirmelerin, Çorumluların vaktini ve nakdini çalmak anlamına geleceğini öne sürdü.
(Haber Merkezi)