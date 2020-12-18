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Bunalıma giren genç silahla canına kıydı

Sungurlu’da silahla intihar eden 37 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncel 18.12.2020, 21:59
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Bunalıma giren genç silahla canına kıydı

Sungurlu’da silahla intihar eden 37 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay dün sabah saatlerinde meydana geldi. Sungurlu Hacettepe Mahallesi’nde oturan Murat Kurter isimli genç silahla intihar teşebbüsünde bulundu. Murat Kurter’i kanlar içerisinde yerde yatarken bulan aile fertleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, yapılan ilk müdahale sonrası Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Murat Kurter burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2018 yılında evi yanan Murat Kurter’in psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(Haber Merkezi)

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