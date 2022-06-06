Bulut, Beltaş’ın faturalarını sordu
CHP Belediye Meclisi Üyesi Nazik Bulut, mezbaha işletmesinin Beltaş şirketine devredildiğini anımsatarak, “Denetim Komisyonu olarak, devir işleminden itibaren inceleme yaptığımız dönemin sonuna kadar elektrik, doğalgaz gibi abonelik gerektiren faturaların Çorum Belediyesi tarafından ödendiğini rapor etmiştik” dedi.
Güncel 06.06.2022, 23:59
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Doğalgaz aboneliğinin Beltaş’a devrinin yapıldığını ancak elektrik aboneliğinin devrinin yapılmadığını söyleyen Bulut, “Bugün itibariyle devri Beltaş’a yapılmış mıdır? 6 Aralık 2019 tarihinden itibaren Belediye’den yapılan elektrik ve doğalgaz faturaları ne kadardır? Bu faturaların bedeli, Beltaş tarafından Çorum Belediyesi’ne devredilmiş midir? Bu faturalar nasıl muhasebeleştirilmektedir? Elektriği harcayan Beltaş, ödemeyi ise Çorum Belediyesi yapıyor. Kamu kaynaklar zarara uğratılmaktadır. Bu konuda meclisin bilgilendirilmesini istiyoruz” dedi. (Nurdan AKBAŞ)
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