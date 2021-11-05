Bülent Ecevit, kabri başında anıldı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindeki heyet, 2006'da vefat eden Bülent Ecevit’i 15’inci ölüm yıl dönümünde Devlet Mezarlığı'nda bulunan mezarı başında dualarla andı. Ecevit'in kabrine çelenk bırakıldıktan sonra bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Aksakal'ın konuşmasının ardından Ecevit'in mezarına sevenleri tarafından karanfiller bırakıldı. Ecevit'in anısına DSP Genel Merkezi önünde de lokma dağıtımı yapılacağı duyuruldu.

CHP DE ANMA DÜZENLEDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel ve beraberindeki heyet, 2006'da vefat eden eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’i 15’inci ölüm yıl dönümünde Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anarak, kabrine çelenk bıraktı. Fethi Açıkel, “Bülent Ecevit bizim sadece genel başkanımız ve sadece başbakanımız olarak değil, dünya sosyal demokrasi tarihine ismini zor zamanlarda ülkesinin çıkarlarını ilkelerden ve ahlaki duruşlardan taviz vermeden durabilen nadir liderlerden birisi olarak kaydettirmiştir” dedi. (İHA)

