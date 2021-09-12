Bülent Demirci ÇOSİAD Başkanı

Kısa adı ÇOSİAD olan Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı Cumartesi günü yapılarak derneğin organları yeniden seçildi.

Hayri Şamlı’nın aday olmadığı genel kurulda, yönetim tek liste halinde belirlendi ve görev dağılımında da Bülent Demirci Başkan seçildi.

Görev doağılımı sonunda Yönetim Kurulu şöyle oluştu:

Başkan: Bülent Demirci, Başkan Yardımcıları: Muharrem Sarıaslan, Zafer Kayılı, Yurdagül Sivri, Muhasip: Mehmet Çelik, üyeler: Macit Çubuk, Selim Sarıarslan, Selim Duduoğlu, Şeref Ürgen, Ozan Gazel, Murad Boynueğri.

Yüksek Danışma Kurulu: Altan Kısar, İsmail Alapala, Hacı Ömer Unculu, Mahmut Köksal, Mustafa Duduoğlu, Mustafa Seber, N. Bülent Onur, Remzi Akça, Mustafa Yağlı, Turgut Taç.

Denetim Kurulu ise Mehmet Kılıç, Sedat Akyılmaz ve Tutku Kısar’dan oluşturuldu.

(Haber Merkezi)

