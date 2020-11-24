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Bülent Arınç istifa etti

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Güncel 24.11.2020, 19:22
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Bülent Arınç istifa etti

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti. Arınç istifasını yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Kurul üyeliği görevinden ayrılma talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini kaydeden Arınç, "Karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştik ve görevimden ayrıldım" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

(Haber Merkezi)

#Bülent Arınç istifa etti
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