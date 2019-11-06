Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele eğitimi verildi

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği Toplantı Salonlarında bir gün olarak planlanan eğitimlere 170 aile hekimi katıldı.

Eğitimde; İl bulaşıcı hastalık yıllık durum değerlendirmesi, Bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkmadan önce illerin yapması gereken çalışmalar, Sürveyans ve bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar bildirim sistemi, Sendromik sürveyans (akut barsak enfeksiyonu), Sürveyans kapsamında bildirimi yapılan hastalıklarda yürütülecek çalışmalar, Bulaşıcı hastalıklarla mücadele Rehberi’nde yer alan numune alma kılavuzları, Aşı takip sistemi (ats) ve soğuk zincir uygulamaları konusunda bilgiler verildi.

Halk Sağılığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Birim Hemşireleri Onur Büyükcindil ve Medine Keskin ile Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm.Dr.Emin Rençber tarafından verilen eğitim; katılımcıların salgınlar esnasındaki sorumlulukları ve bulaşıcı hastalıkların bildirimi sistemindeki rollerini iyice anlamaları, salgınların yönetimi ve eğitimlerin değerlendirildiği soru-cevaplar ile Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Rehberi üzerine odaklandı. Eğitimin ardından katılımcılara “Katılım Belgeleri” verildi.

(Haber Merkezi)