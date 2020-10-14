Buket Uysal’ın gururlandıran başarısı

TÜBİTAK’ın düzenlediği ve 150 üniversiteden 31 takımın katıldığı Nadir Hastalıklar Yarışması kapsamında, HİTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Buket Uysal, Bartın Üniversitesi'nden Huriye Akın, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Besne Çelik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden Büşra Can, Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Buket Güzel ile birlikte “METAGEN” isimli takım kurarak proje hazırladı.

YARIŞMADA TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDULAR

Kalıtsal ve nadir hastalıklardan glikojen depo hastalığıyla ilgili yeni tedavi yöntemi geliştirmeye yönelik proje hazırlayan METAGEN takımı, yarışmada Türkiye ikincisi oldu. METAGEN takımı üyeleri, yarışmada elde ettikleri derece dolayısıyla TÜBİTAK tarafından gümüş madalya ve en iyi sosyal farkındalık ödülüne layık görüldü.

METAGEN takımından öğrenci Buket Uysal, kurdukları ekiple birlikte yarışmanın konseptine göre seçtikleri nadir hastalıklardan glikojen depo hastalığının tedavisine yönelik proje hazırladıklarını söyledi.

Yaklaşık 6 ay süren teorik bir çalışmanın sonucunda, söz konusu hastalıkla ilgili yeni bir tedavi yönteminin mümkün olduğunu ortaya koyduklarını anlatan Uysal, şunları kaydetti: “Glikojen depo hastalığı nadir görülen ve karaciğerde glikojenin glikoza metabolize edilememesi sonucu oluşan kalıtsal metabolik hastalıklardır. Bu hastalıklar, karaciğerdeki glikoz metabolizmasını sağlayan enzimlerin eksikliği veya taşıyıcıların anormalliği sonucunda oluşmaktadır. Bu hastalığın tedavisine yönelik oldukça yoğun bir teorik çalışmada bulunduk. Ortaya koyduğumuz emek ve çabalarımız bir karşılık buldu ve gümüş madalya verildi. Hem takımım adına hem de üniversitem adına önemli bir ödül oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde, teorik çalışmada elde ettiğimiz sonuçların uygulanabilirliğini de ortaya koymak için laboratuvar çalışmalarına başlamayı planlıyoruz.”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de öğrencileri Buket Uysal’ı ve ekip arkadaşlarını, söz konusu yarışmada elde ettikleri dereceden dolayı tebrik etti. Üniversite olarak, öğrencilerin çalışmalarıyla elde ettikleri başarıdan dolayı gurur duyduklarını dile getiren Prof. Dr. Öztürk, “Bu tür yarışmalarda elde edilen ödüller, bizlerin de çalışma şevkini artırmaktadır. Öğrencilerimizin daha donanımlı olmaları, bölgemize ve ülkemize katkı sunacak daha fazla proje geliştirmeleri için gereken desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)