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Buharaevler’e yağmursuyu kollektörü yapılıyor

Çorum Belediyesi yağmursuyu kollektörü yapımı için ihale düzenledi.

Güncel 13.06.2021, 19:10
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Buharaevler’e yağmursuyu kollektörü yapılıyor

Buharaevler Mahallesi’nde Yağmursuyu Kollektörü Yapım İşi  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ve Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel’in odasında gerçekleştirilen ihaleye 3 firma katıldı.
Buharaevler Mahallesi’nde 200 metre uzunluğunda 200 ve 300 Muflu beton boru ile Atıksu Parsel ve Yağ, Izgara Bağlantısı Yapılması, Bin 200 metre uzunluğunda 300, 800 ve 1000’lik Muflu Beton Boru Döşenmesi, Baca Taban Elemanı, Gövde Bileziği, Sfero Baca Kapağı konulması ile Yağmursuyu Kollektörü Yapım işini kapsayan ve yaklaşık maliyeti 891 bin 833 TL olan ihalede ilk olarak firmaların belgeleri incelendi. Daha sonra ise tekliflere geçildi. Buna göre ihaleye katılan Toy-Er İnşaat 701 bin TL ile en uygun teklifi verirken, Metin Hafriyat Kum İnşaat 878 bin 800 TL ve Kazım Kurt ise 888 bin TL teklif sundu. 
Komisyon Başkanı Sayın firmaların belgelerinin ve tekliflerinin incelenmesinden sonra sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.
(Nurdan AKBAŞ)
 

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