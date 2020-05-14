Buharaevler ve Ulukavak’ta kanalizasyon çalışması

Çalışmanın tamamlanmasıyla Dr. Sadık Ahmet Caddesinden başlayarak Osmancık Caddesi ve Çevre Yoluna kadar olan bölgelerdeki kanalizasyon sorununu tamamen çözeceklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, uzun yıllardan beri süre gelen bir sorunu daha çözmüş olacaklarının altını çizdi. Başkan Aşgın, “Yıllardır büyük bir sorun olarak önümüzde duran bir konuyu daha çözüyoruz. Geçtiğimiz ay ihalesini yaptığımız Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile Çevreyolu arasında 1490 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşüyoruz. Yaklaşık 700 bin metrekare alanda 10 bin 600 civarında nüfusu etkileyecek bir çalışma. Bugün itibariyle başlattığımız çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp Buharaevler Mahallemizden başlayıp Ulukavak Mahallemize kadar devam eden bu sorununu da çözüme kavuşturmuş olacağız" dedi.

Yağış sonrası yaşanan geri tepmeler sona erecek

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte aşırı yağışlarda oluşan su baskınları ve tuvaletlerdeki geri tepmelerin artık sona ereceğini vurguladı. Özellikle aşırı yağışlar sonrası yaşanan geri tepmelerin nahoş görüntüler oluşturduğunu belirten Başkan Aşgın, “Bu bölgede yaşayan hemşehrilerimizin de kanalizasyon hattında bir çalışma yapılmasıyla ilgili talepleri vardı. İnşallah çalışmalarımızı biran önce tamamlayıp bu sorunu bir daha yaşamayacağız.” dedi.