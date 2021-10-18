Buharaevler sakinlerinden Belediye’ye teşekkür

Belediye Basın Birimi’nin servis ettiği habere göre, altyapı ve yol çalışmalarında şehir genelinde hummalı bir çalışma temposu başlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a vatandaşlardan da hizmet teşekkürleri gelmeye devam ediyor.

Buharaevler Caddesi esnafından Derviş Gülen, daha önce yolların bozuk olmasından kaynaklı çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını dile getirerek, “Araçlar düzenli bir şekilde park edemiyordu. Yenileme işlemi sonrası çok güzel oldu. Buharaevler Caddesi esnafı olarak yapılan hizmetten çok memnunuz. Belediyemize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Cadde esnafından İzzet Şahin ise önceden yağmur yağdığı zaman Buharaevler Caddesinde su birikintileri oluştuğunu söyleyerek “Su birikintilerinden dolayı araçlar ve yayalar sıkıntı çekiyordu. Burada yapılan işe şahit olduk. Caddemizin altyapısı tamamen değişti, asfaltı yenilendi. Çalışmalar bittiği zaman bu sorunların çözüleceğini düşünüyoruz” dedi.

Sadece asfalt ve yol yapılmadığını, yapılan park ve bahçelerle Çorum’un daha güzel bir yer haline geldiğini belirten mahalle sakinlerinden Elif Gürel, “Çok güzel oldu, çok memnunuz. Parkları yaptığı için, Çorum’u güzelleştirdiği için çok teşekkür ederim başkanıma. Çorum’umuz çok güzel oldu” diye konuştu.

Bölgede esnaflık yapan Mustafa Bayrak isimli vatandaş da çalışmaların özellikle bölge halkı için önem arz ettiğini söyleyerek, “Çok güzel ve yerinde bir çalışma oldu. Kısa sürede de tamamlandı. Belediye Başkanımız da iki, üç kez gelip çalışmaları yerinde inceledi, esnafla sohbet edip hatırını sordu” dedi ve yapılan işlerden razı olduklarını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

