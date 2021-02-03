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Buhara’da zincirleme kaza: 7 araç çarpıştı

Çorum'da dün sabah saatlerinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Güncel 03.02.2021, 19:50
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Buhara’da zincirleme kaza: 7 araç çarpıştı

Alınan bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Buharaevler Mahallesi’nde yaşandı. 3'ü park halinde toplam 7 aracın karıştığı kaza sonrası büyük ölçüde maddi zarar meydana gelirken cadde trafiğe kapandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

(Haber Merkezi)

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