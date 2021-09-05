Buhara Diş Kliniği, hizmete girdi

Kliniğin açılışına AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Dualar eşliğinde açılışı gerçekleştirilen Buhara Diş Kliniği’nde her türlü diş ve diş hastalıkları tedavisi Diş Hekimi Dilara Güley tarafından yapılacak. (Uğur GÖRKEM)

