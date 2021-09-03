Buhara Diş Kliniği açılıyor

Gazeteci Mehmet Güley’in kızı Diş Hekimi Dilara Güley’in sahibi olduğu Buhara Diş Kliniği’nin açılışı yarın saat 12.00’de gerçekleştirilecek.

Buharaevler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi No: 39/A (Opet benzinliği karşısı) adresinde faaliyet gösterecek olan Buhara Diş Kliniği’nde her türlü diş ve diş hastalıkları tedavisi yapılabilecek.

Diş Hekimi Dilara Güley, açılış törenine tüm Çorumlu halkını davet etti.

(Uğur GÖRKEM)

