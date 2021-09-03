Buhara 5. Cadde’de asfalt çalışması tamamlandı

Şehrin muhtelif yerlerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Çorum Belediyesi, Buharaevler Mahallesi Buhara 5. Caddenin ve Buhara 2. Sokağın asfalt serimini tamamladı. 200 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde olan Buhara 5. Caddeye toplamda 740 ton asfalt serimi gerçekleştiren Çorum Belediyesi, Buhara 2. Sokağa da 280 metre uzunluğunda 13 metre genişliğinde 829 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Altyapı ve asfalt işlerini kısa sürede bitiren Çorum Belediyesi yolu kullanıma açtı. Bölge sakinleri, şehrin trafiği noktasında büyük öneme sahip olan Buhara 5. Cadde’de ve Buhara 2. Sokakta asfalt çalışması yapan Çorum Belediyesine teşekkür ederek memnuiyetlerini dile getirdiler.

(Haber Merkezi)

