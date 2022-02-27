Bugünden tezi yok! ULUSAL GÖREVİMİZ; “GIDA SEFERBERLİĞİ”

Kendi üreticimizden esirgediğimiz parasal desteği başka ülkelerin üreticilerine sağlamayı “piyasayı kontrol altında tutma, fiyat istikrarını koruma” zannettik. Yıllar içinde üreticimiz, çiftini-çubuğunu bırakıp kentlerin varoşlarında kendine yeni bir hayat kurma çaresizliği içinde, hem üretimden koptu, hem de kentlerdeki işsiz yığınlarının bir parçası haline geldi.

2018’deki Rahip Brunson krizinden, daha doğrusu inadından beri, ülke ekonomisi geri geri gitmeye devam ediyor. Merkez Bankası’nın birikimleri de kuru baskılamak amacıyla,bu uğurda eritildi. Ve geçen yılın sonlarında ısrar edilen “faiz sebep-enflasyon sonuç” kuramı(!) ile de altın-döviz fiyatları zincirlerinden boşandı. Çiftçinin kullandığı mazot, gübre, hayvancının kullandığı yem, birkaç kat birden pahalandı. Üretimden kaçış daha da hızlandı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgale yönelmesiyle birlikte karşı karşıya kaldığımız acı gerçek, umarız tarihi bir uyanışın da fitilini ateşlemiş olur. Bize göre bunun adı “tarım seferberliği” olmalıdır. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına girerken, ulusal hedeflerimizin ilk sıralarına, demokrasi, hukuk, adalet, eşitlik, barış, insan hakları, sanayileşme, kültür ve turizmin yanı sıra yeniden “kendi kendine yeten tarım ülkesi, gıda ambarı Türkiye” hedefi de yazılmalıdır.

ÇORUM’DA ÖNEMLİ BİR SEMİNER

ÇORUM HABER’in tarım sektörü ile ilgili bu kısa değerlendirmesinden sonra, sözü, Soğutma,Muhafaza, Taşıma Bilimleri ve Sanayicileri Derneği (SOMTAD) tarafından Çorum’da düzenlenen, 2 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14.00’de Hitit Üniversitesi HÜBTUAM Konferans Salonu’nda yapılacak “Soğuk Hava Depoları Kurulum ve Gıda Saklama Teknolojilerinde Yenilikler” konulu seminere getirmek istiyoruz.

Antalya’da genş çaplı bir tarımsal üretim ve pazarlama faaliyetini yöreten, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden emekli öğretim üyesi, SOMTAD Başkanı, sanayici Sait Kömürcü’nün dünürü Prof.Dr. Rahmi Türk, daha önce Yalova, Bursa ve Çanakkale’de düzenlenen bilimsel semineri Çorum’a taşıdı. Seminerler Çorum’dan sonra da, Samsun ve Giresun’da devam edecek.

Tarımsal üretimin istenilen seviyede olmamasına rağmen, tarıma dayalı sanayi, depolama, hayvancılık alanlarında önemli atılımlar yapan Çorum açısından, bu seminerin son derece önem taşıdığı vurgulanıyor ve sektörel aktörler tarafından titizlikle izlenmesi tavsiye ediliyor.

(Haber Merkezi)

