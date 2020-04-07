Bugün yine 3 pazar birden kurulacak

Buharaevler, Mimar Sinan ve Bahçelievler mahallelerinde açılan semt pazarlarının Pazartesi günü olduğu gibi Çarşamba ve Cumartesi günleri de açık olacağını kaydeden Yılmaz, belediye tarafından alışveriş için pazara gelen vatandaşlara maske ve eldiven dağıtımının da süreceğini dile getirdi.

Valilik ve Belediye koordinesinde pazarlardaki esnaf sayısını 80'e indirdiklerini ve tezgah aralarını en az 3 metre olacak şekilde yeniden düzenlediklerini vurgulayan Erdoğan Yılmaz, pazar alanına aynı anda en fazla 160 vatandaşın girerek alışveriş yapabildiğini kaydetti.

Çorum Belediyesi’nin pazar yerlerinde ücretsiz maske ve eldiven dağıtmasından duyduğu memnuniyeti de aktaran Oda Başkanı Yılmaz, zabıta ekipleri ve güvenlik personellerinin de pazarlara giriş çıkışlarda ateş ölçerlerle ateş kontrolü yapmasının esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük takdir topladığını söyledi.

Yılmaz ayrıca, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a pazarcı esnafının ve vatandaşların sağlığını düşündükleri için aldıkları bu kararlardan dolayı teşekkür etti.

(Haber Merkezi)