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"Bugün Sigarayı Bırakma Günü"

“Bırakabilirsin” uygulaması sigaradan kurtulmak isteyenlerin cebinde bağımlılıklarla mücadelesini aralıksız sürdüren Yeşilay, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde; T.C. Sağlık Bakanlığı ile birlikte sigarayı bırakmak isteyenler için geliştirdiği Bırakabilirsin uygulamasını tanıttı. Ücretsiz olarak cep telefonlarına ve tabletlere indirilebilen Bırakabilirsin uygulaması; sigara bırakma hedefinin konulma aşamasından, yaşanan zorlukların raporlanmasına kadar pek çok kolaylık sağlıyor. Sigarayı bırakma konusunda daha fazla desteğe ihtiyaç duyanlar, uygulama içinden tek tıkla Yeşilay danışmanlık Merkezi Danışma Hattı 115’e ulaşabiliyorlar.

Güncel 09.02.2022, 02:22
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"Bugün Sigarayı Bırakma Günü"

9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde herkese sigaradan kurtulma çağrısı yapan Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. İ. Türker Ejder şunları söyledi: 
“Yeşilay olarak, tütün bağımlılığı ile mücadelede önemli adımlar atıyor; hem bağımlılığın oluşmasını engellemek hem de bağımlılıktan kurtulmaya destek olmak için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarımıza bir yenisini ekleyerek, Bırakabilirsin mobil uygulamasını vatandaşlarımıza sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Artık herkes sigaradan kurtulma sürecinde ihtiyaç duyduğu desteği uygulamamızdan alabilecek. Bırakabilirsin uygulaması; sigarayı bırakma kararı verenlerin bırakma sürecinde onlara destek oluyor. Uygulama kapsamında sigarasız geçen gün sayısı ve sigara içmeyerek sağlanan ekonomik tasarruf bilgiler de yer alıyor. 
Daha fazla desteğe ihtiyaç duyanlar ise ücretsiz olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı 115’e ulaşabiliyorlar. Herkesin erişebileceği ve her an yanlarında olacak bir uygulamayı hizmete sunmaktan mutluluk duyuyor; tüm vatandaşlarımıza 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde ‘Bırakabilirsin’ diyoruz.” 
Yeşilay Hakkında 1920 yılında faaliyete başlayan Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, millî ve ahlaki değerleri gözeterek bağımlılıklarla mücadele eden; ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay’ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.
Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 95 Ülke Yeşilayı bulunmaktadır. 2015 yılında Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kurulmuştur. 115 Danışma Hattı ile çağrı merkezi hizmeti vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi, şu an Türkiye genelinde ve KKTC’de aktif olarak 104 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile bağımlılık alanında profesyonel psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadrosu ile psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağlamaktadır.
Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer almaktadır. BM Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsüne ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) “Türkiye Mükemmellik Ödülü’ne” sahiptir.
 

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