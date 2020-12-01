BUGÜN PAYLAŞMA GÜNÜ

Bugün, 70’ten fazla ülkede uygulanan Giving Tuesday’ in Türkiye uygulaması olan ve ülke liderliğini Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) yürüttüğü “Paylaşma Günü”ne katılan tüm paydaşlar, amaçları doğrultusunda kampanyanın bir parçası olacaklar. (Haber Merkezi)