BUGÜN PAYLAŞMA GÜNÜ
Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce çocuğu nitelikli eğitim desteğiyle buluşturmak amacıyla tam 25 yıldır faaliyetlerini sürdüren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 1 Aralık’ta Türkiye de ilk defa uygulanacak olan Dünya Paylaşma Günü’nde diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte yer alıyor.
Güncel 01.12.2020, 01:44
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Bugün, 70’ten fazla ülkede uygulanan Giving Tuesday’ in Türkiye uygulaması olan ve ülke liderliğini Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) yürüttüğü “Paylaşma Günü”ne katılan tüm paydaşlar, amaçları doğrultusunda kampanyanın bir parçası olacaklar. (Haber Merkezi)
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