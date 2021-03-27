BUGÜN “DÜNYA TİYATRO GÜNÜ”

Bugün 27 Mart, Dünya Tiyatro Günü…Tiyatro dünyamızı saygılarla, alkışlarla selamlarken, Türk Tiyatrosu’nun büyük bir ismini, dünya çapında bir oyun yazarını, hemşehrilerinin yüzünü ağartan bir değerli Çorum evlâdını da saygıyla, şükranla, rahmetle anacağız.

18 Temmuz 2019 tarihinde 75 yaşında kaybettiğimiz ünlü tiylatro yazarı Tuncer Cücenoğlu, 2011 yılının Dünya Tiyatro Günü Bildirisi’ni kaleme almıştı. Türkçe yanında İngilizce ve Rusça çevirileri de yayınlanan bu bildiriyi okurlarımıza sunuyoruz.

Tuncer Cücenoğlu (Çorum1944 – İstanbul 2019) Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunu. Öğretim görevlisi, çevirmen, köşe yazarı…Oyunları: Kördöğüşü, Öğretmen, Çıkmaz Sokak, Kadıncıklar, Dosya, Biga-1920, Kumarbazlar, Helikopter, Yıldırım Kemal, Matruşka, Ziyaretçi, Şapka, Boyacı, Neyzen Tevfik, Kızılırmak, Çığ, Tiyatrocular, Sabahattin Ali, Yeşil Gece, Ah Bir Yoksul Olsam, Che Guevara, Mustafam Kemalim, Gece Kulübü, Kadın Sığınağı, Fosforlu Cevriye İstanbul Sokakları, Brutus ya da Jul Sezar’ın Katli.

Cücenoğlu, yurt dışında 4, yurt içinde 28 ödül aldı. Oyunları tam 34 dile çevrildi ve pek çok ülkede sahneye konuldu.



