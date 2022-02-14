Bugün Dünya Epilepsi Günü 

Ebru Öztürk’ün başkanı olduğu Epilepsi ve Yaşam Derneği’nin Genel Sekreteri ve Çorum İl Temsilcisi Kubilay Araz, bugün saat 13.00’de Turgut Özal İşmerkezi Konferans Salonu’nda düzenledikleri etkinliğe, tüm Çorumluları davet etti. (Haber Merkezi)

