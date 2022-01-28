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BUGÜN DEĞİLSE NE ZAMAN?

Ülkemizde “ana akım medya” veya “geleneksel medya”, cumhuriyet değerlerine ve liberal-demokratik çizgiye, hukuka bağlılığı, sorumluluğu ve dengeyi ifade eder. Farklı siyasetler güdülse de, bu ana doğrultu olabildiğince korunur ve gözetilir. Etik değerlerin aşılmamasına azami özen gösterilir. Çoğulcu, yapıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşım sergilenir. 

Güncel 28.01.2022, 20:22
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BUGÜN DEĞİLSE NE ZAMAN?

Her vesileyle ifade ettiğimiz gibi, ÇORUM HABER de Çorum’da basın hayatının ana ekseni gibidir. Atatürk ilkelerinden asla sapmayan, çağdaş, uygar; sağ ile sol, Sünni ile Alevi arasında köprü niteliğinde, “denge unsuru”, Çorum’la birlikte nefes alan, kalbi Çorum için çarpan, maceracı-şantajcı eğilimler karşısında sağlam bir duvar, sığınılacak bir liman gibi duran Çorum’un öz gazetesi…
Ama şunu da sıkça ifade ediyoruz ki, basın sektöründe de ne devlet adil olabiliyor, ne de toplum…Hak eden değil, kapan alıyor. 
2022 yılına çok zor koşullar altında girdiğimiz ortada. Kâğıt, baskı, personel giderlerimiz bir misli arttı. Ne var ki, istihdam sağlaması, ciddi habercilik hizmeti vermesi koşuluyla basını resmi ilanlarla destekleyen devlet, yeni yıla ilişkin yeni fiyat tarifesini bir türlü belirlemiyor. Bürokratik çarklar işlemiyor.
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, önceki gün açıkladı; kurum aracılığıyla basına sağlanan kamu desteği, 2021 sonu itibariyle 600 milyon liranın biraz üzerinde. Yaygın, yerel tüm basının bir yıllık resmi ilan geliri 600 milyon lira…Kaldı ki, bunun çok büyük bir bölümü yine devlete dönüyor. Arada, istihdama katkı sağlanmış ve halkın haber alma hakkı adına gereken hizmet verilmiş oluyor. 
Omurgalı, ciddi yerel gazetelerin devreden çıktığını bir düşünün; ne hale gelir bu Çorum? Kimlerin eline kalır? Hangi bedeller ödetilir kamuya da, sivil topluma da, özel sektöre de? 
İlkelerimiz var bizim, sorumluluklarımız var…Ama, dayanma gücümüzün de bir sınırı var. 
Ocak ayı bitmek üzere, hâlâ 2022 yılına ilişkin resmi ilan tarifesi belirlenemedi. Nasıl iş bu? 
Ve Çorum, barışın, huzurun, dengenin simgesi basın kurumlarına bugün sahip çıkmayacaksa, ne zaman çıkacak?  
 

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