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Bugün Ankara’da Bakan ile görüşülecek

Birleşik Metal İş üyesi işçiler bugün saat 09.00’da Kadeş Meydanı’nda toplandıktan sonra OSB’de bulunan Ekmekçioğlu fabrikasına kadar yürüyecek.

Güncel 19.01.2021, 00:18
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Bugün Ankara’da Bakan ile görüşülecek

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da katılacağı yürüyüş sonrasında ise sendikacılar ve işçilerden oluşan bir heyet, Ankara’da Çalışma Bakanlığı’nda yetkililer ile bir araya gelecek. (Nurdan AKBAŞ)

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