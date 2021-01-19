Bugün Ankara’da Bakan ile görüşülecek
Birleşik Metal İş üyesi işçiler bugün saat 09.00’da Kadeş Meydanı’nda toplandıktan sonra OSB’de bulunan Ekmekçioğlu fabrikasına kadar yürüyecek.
Güncel 19.01.2021, 00:18
9
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da katılacağı yürüyüş sonrasında ise sendikacılar ve işçilerden oluşan bir heyet, Ankara’da Çalışma Bakanlığı’nda yetkililer ile bir araya gelecek. (Nurdan AKBAŞ)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
-13°
açık
Namaz Vakti 19 Ocak 2021
|İmsak
|06:24
|Güneş
|07:53
|Öğle
|12:56
|İkindi
|15:25
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:11