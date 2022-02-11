Büğet köyünde yangın! Ev küle döndü

Köy yolu karla kapalı olduğu için itfaiye araçları yoldan geçmekte güçlük çekti. Traktörle itfaiye aracı çekilmeye çalışıldı ancak başarılı olunamadı. Köy yolunu açmak için çağrılan iş makinesi karla kaplanan yolu açtı. İtfaiye ekipleri yangın yerine ulaşmaya çalışırken Türkmen’e ait ev tamamen küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

