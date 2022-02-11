Büğet köyünde yangın! Ev küle döndü
Çorum’a bağlı Büğet Köyünde konteynerden yapılan evde çıkan yangında, ev yanarak kül oldu. Öğle saatlerinde Büğet köyünde Erdoğan Türkmen’e ait evde yangın çıktı. Köy sakinleri durumu Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Güncel 11.02.2022, 01:32
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Köy yolu karla kapalı olduğu için itfaiye araçları yoldan geçmekte güçlük çekti. Traktörle itfaiye aracı çekilmeye çalışıldı ancak başarılı olunamadı. Köy yolunu açmak için çağrılan iş makinesi karla kaplanan yolu açtı. İtfaiye ekipleri yangın yerine ulaşmaya çalışırken Türkmen’e ait ev tamamen küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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