Büğet köylülerinden yağmur duası ve şükür kurbanı

Yağmur duası ve kurban etkinliğine; CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Genel Meclis Üyesi Suat Atalay, İl Başkan Yardımcıları Ümit Er, Duran Arslan, Taylan Yücel, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Cafer Aşkın ile bazı partililer de katıldı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle dar kapsamlı ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan etkinlik sırasında; sağlıklı, huzurlu, bereketli bir ürün sezonu için dua edilerek şükür kurbanı kesildi.

Büğet Köyü Muhtarı Saffet Kışla, geleneksel hale getirdikleri yağmur duası ve şükür kurbanını bu sene korona virüs tedbirleri nedeniyle dar kapsamlı yaptıklarını ifade etti. Muhtar Kışla, köyün sorun ve talepleri hakkında da bilgi vererek, katılımları nedeniyle CHP İl Başkanı Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Tokgöz ve beraberindeki partilileri teşekkür etti. (Haber Merkezi)